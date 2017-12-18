Türkiye Kupasında Final Oynayan Takım, Amatör Kümenin Yolunu Tuttu
Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

Çukur Dizisinde Vartolu Sadettin İzleyenlere Duygu Dolu Anlar Yaşattı

ÇUKUR DİZİSİNDE VARTOLU SADETTİN İZLEYENLERE DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

Çukur dizisinin 9'uncu bölüm 3'üncü fragmanında, Vartolu Sadettin'in annesinin mezarı başında gözyaşları içerisinde söylediği sözler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Tarih : 18 Aralık 2017, 05:50
Puan Ver : Çukur Dizisinde Vartolu Sadettin İzleyenlere Duygu Dolu Anlar Yaşattı(8/10)4

Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 9'uncu bölümünün 3'üncü fragmanı izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

YILLAR SONRA ANNESİNİN MEZASINI ZİYARET ETTİ

9'uncu bölümde Vartolu Sadettin annesinin yıllardır gitmediği mezarını ziyaret etti.

İZLEYENLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Vartolu Sadetin'in annesinin mezarı başında gözyaşları içerisinde "Kusura bakma ne olur. Gelemedim. Ama sana söz en güzel mezarı yaptıracak oğlun sana. Bak yok edemediler oğlunu anne. Büyük adam oldu senin oğlun. Sen yokken bana çok eziyet ettiler be anne!" dediği anlar izleyenleri duygu dolu diyarlara sürükledi.

Duygusal fragman sosyal medyada büyük ilgi gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çukur  Dizisinde  Vartolu  Sadettin  İzleyenlere  Duygu  Dolu  Anlar  Yaşattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER