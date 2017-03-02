

Cudi Dağı'nda PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta 27 tüp, 2 akü ile çok sayıda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.







Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, bölücü örgüte yönelik 26 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında Cudi Dağı Bölgesi Cizre-Soğukpınar Mahallesi'ne operasyon düzenledi.







kaynak:sabah