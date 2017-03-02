CUDİ'DE OPERASYON! HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ
Cudi Dağı'nda PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta 27 tüp, 2 akü ile çok sayıda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, bölücü örgüte yönelik 26 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında Cudi Dağı Bölgesi Cizre-Soğukpınar Mahallesi'ne operasyon düzenledi.
kaynak:sabah
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