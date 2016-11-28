

Belirlenen noktalar top atışları ve taaruz tipi helikopterlerle yoğun ateş altına alındıktan sonra bölgeye komandolar indirildi.







Cudi Dağı'nda bugün öğlen saatlerinde tespit edilen bir grup PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan belirlenen bölgelere top ve obüs atışları yapıldı. Ardından taaruz tipi Kobra helikopterler bölgeyi havadan yoğun ateş aldı. Sikorsky helikopterlerle taşınan komandolar da bölgeye indirildi. Silah sesleri kent merkezinden duyuldu. Teröristlerin bulunduğu bölgeden dumanlar yükselirken, operasyon devam ediyor.







kaynak:milliyet