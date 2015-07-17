CUDİ DAĞI'NDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Silopi ilçesine bağlı Yeni Aksu köyü mevkisinde önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekiplerce, bir arazöz, 3 pikap ve bir müdahale aracıyla müdahale edildi.
Ekiplerin 3 vardiya halinde sürdürdüğü çalışmalar sonucu dün gece kontrol altına alınan yangının, hava sıcaklığının da etkisiyle başka alanlara sıçraması nedeniyle çalışmalar sürüyor.
Ekipler sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye ulaşımda güçlük yaşarken, yaklaşık 40 hektar alandaki meşe çalıları yangında zarar gördü.
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