Cudi Dağı Anılmış-Kemerli bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi.



Cudi Dağı Anılmış-Kemerli bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi.



Şırnak'ta Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 1'i kadın 3 PKK'lı silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilirken, örgütün kullandığı sığınak ve mağaralarda, silah, patlayıcı, mühimmatlar ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.