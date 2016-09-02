CUDİ DAĞI'NDA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Cudi Dağı Anılmış-Kemerli bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi.
Cudi Dağı Anılmış-Kemerli bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi.
Şırnak'ta Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 1'i kadın 3 PKK'lı silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilirken, örgütün kullandığı sığınak ve mağaralarda, silah, patlayıcı, mühimmatlar ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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