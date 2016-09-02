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cudi dağı'nda 3 terörist öldürüldü

CUDİ DAĞI'NDA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Cudi Dağı Anılmış-Kemerli bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi.

Tarih : 02 Eylül 2016, 16:09
Puan Ver : Cudi Dağı'nda 3 Terörist Öldürüldü(8/10)10


Cudi Dağı Anılmış-Kemerli bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi.

Şırnak'ta Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 1'i kadın 3 PKK'lı silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilirken, örgütün kullandığı sığınak ve mağaralarda, silah, patlayıcı, mühimmatlar ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.








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