Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

CÜBBELİ'YE ADİL ÖKSÜZ SORGUSU


CÜBBELİ'YE ADİL ÖKSÜZ SORGUSU
Tarih : 16 Haziran 2017, 09:37
Puan Ver : Cübbeli'ye Adil Öksüz Sorgusu(6/10)3


DARBE girişiminin kilit ismi, FETÖ'nün firari hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün 2012 yılında Metris Cezaevi'nde ziyaretine gittiği Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadesinin alınması için polise talimat verildi. Görüş sırasında cezaevindeki kayıtların silinmesi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.Ahmet Mahmut Ünlü, geçen yıl ağustos ayında CNN Türk canlı yayınına katılmış ve Adil Öksüz'ün kendisini 2012 yılında cezaevinde ziyaret ettiğini açıklamıştı. FETÖ/PDY'nin kendisine kumpas kurduğunu belirten Ünlü, “Dinler arası diyaloğa çatmasaydım bu iş başıma gelmezdi” demişti. Ünlü, cemaatinin hakkındaki suçlamalara inanmadığını ancak başka kimsenin ziyaretine gelmediğini belirterek “6 ay sonra bana Gülen, şu an aranan Adil Öksüz ile mektup gönderdi” demişti.



Mektupla beraber Fetullah Gülen'in el yazmalı kitabının kendisine gönderildiğini belirten Ünlü, cezaevine gelen kitapların kontrol edildiğini ancak Adil Öksüz'ün kitabı doğrudan getirdiğini ifade etmişti.



Bu açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Görüşmenin Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın izniyle gerçekleştiği anlaşıldı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Cübbeli  Ye  Adil  Öksüz  Sorgusu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER