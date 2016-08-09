CÜBBELİ'DEN HULUSİ AKAR FOTOĞRAFINA AÇIKLAMA
Yenikapı'da düzenlenen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”nde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Ünlü'nün samimi fotoğrafı dikkat çekmişti.
Cübbeli Ahmet, sosyal medya hesabından son yayımladığı videoda o fotoğrafa ilişkin, daha önce herhangi bir mitinge katılmadığını belirterek bu mitingin partiler üstü olduğunu vurguladı. Alana ilk gittiğinde Hulusi Akar'dan önce Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le tokalaştığını da söyleyen Ahmet Mahmut Ünlü, Hulusi Akar ile de yanlarından geçerken tokalaştıklarını söyledi.
"Yanında bir boşluk oluştu ben de kendisine bir selam vereyim" diyerek konunun haberleştirmesini eleştirdi. "Malzeme arıyorlar ya. Bugün haberler yapmışlar duyduğum kadarıyla" diyen Cübbeli Ahmet, "Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar" dedi ve herhangi bir şey konuşmadıklarını ve "Sizlere duacıyız" dediğini aktardı.
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