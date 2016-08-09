O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

CÜBBELİ'DEN HULUSİ AKAR FOTOĞRAFINA AÇIKLAMA


CÜBBELİ'DEN HULUSİ AKAR FOTOĞRAFINA AÇIKLAMA
Tarih : 09 Ağustos 2016, 09:21
Puan Ver : Cübbeli'den Hulusi Akar Fotoğrafına Açıklama(0/10)


Yenikapı'da düzenlenen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”nde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Ünlü'nün samimi fotoğrafı dikkat çekmişti.



Cübbeli Ahmet, sosyal medya hesabından son yayımladığı videoda o fotoğrafa ilişkin, daha önce herhangi bir mitinge katılmadığını belirterek bu mitingin partiler üstü olduğunu vurguladı. Alana ilk gittiğinde Hulusi Akar'dan önce Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le tokalaştığını da söyleyen Ahmet Mahmut Ünlü, Hulusi Akar ile de yanlarından geçerken tokalaştıklarını söyledi.



"Yanında bir boşluk oluştu ben de kendisine bir selam vereyim" diyerek konunun haberleştirmesini eleştirdi. "Malzeme arıyorlar ya. Bugün haberler yapmışlar duyduğum kadarıyla" diyen Cübbeli Ahmet, "Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar" dedi ve herhangi bir şey konuşmadıklarını ve "Sizlere duacıyız" dediğini aktardı.








Etiketler: Cübbeli  Den  Hulusi  Akar  Fotoğrafına  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER