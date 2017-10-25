CÜBBELİ AHMET, MELİH GÖKÇEK'İN İSTİFASINI KENDİ BEDDUASINA BAĞLADI
Cübbeli Ahmet, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in Ramazan ayında yaptığı bedduanın tutması sonucu istifa etme noktasına geldiğini söyledi.
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının kendi bedduasıyla gerçekleştiğini söyledi.
RAMAZAN AYINDA BEDDUA ETMİŞTİ
Cübbeli Ahmet, Ramazan Ayı'nda Gökçek ailesinin sahibi olduğu Beyaz TV'de Mehmet Okuyan'ın program yapması nedeniyle Melih Gökçek'e beddua etmişti.
"İŞTE O ZAMAN BEDDUAM TUTTU"
İşte Cübbeli Ahmet'in sözleri:
Ramazanda Melih Gökçek'e bir duam var, hatırladınız mı? Milletin itikadını bozan, Mehmet Okuyan gibi adamların imkanlarını iptal eyle dedim. O zaman tuttu zaten o. Şimdi görüyor musun bu fakirin dualarını? Duası da var bu işin, bedduası da var bu işin. Bana ne kadar eziyet edenler oldu.
Ama sen bu milletin dinine zarar verirsen, eline imkan geçirmişin, o televizyondan beslenerek imkanlar sağladın, sonra geldin millete ne dinletiyorsun? Meryem validemize iftira eden bir adamı konuşturuyorsun. Mevla belanı verir.
Kaynak: haberinburada
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