

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün de sanıkları arasında bulunduğu "Karagümrük Çetesi"ne yönelik açılan davanın 5. duruşması görüldü.







Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün de sanıkları arasında bulunduğu "Karagümrük Çetesi"ne yönelik açılan davanın 5. duruşması görüldü. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ahmet Mahmut Ünlü katılmazken, diğer tutuksuz sanıklardan Nejat Ergin, Mehmet Batur, Barış Sezek ve Mahjouba Demirel hazır bulundu. Söz alan sanık Nejat Ergin, "Ben suç işlemedim. Kararı sayın mahkemeye bırakıyorum" dedi. Diğer sanıklarda beraatlerine karar verilmesini istedi.







"KENAN DOĞULU'DA PARÇASINDA MERMİ(KURŞUN) ADRESİ SORMAZ DİYOR"







Sanık Nejat Ergin avukatı Mahir Işıkay esasa ilişkin savunmasında "Cumhuriyet Savcısının, mağdurlar Salih Aslan ve Ahmet Şahin'e yönelik tehdit eylemleriyle ilgili müvekkillerimin cezalandırılması yönündeki mütalaasına katılmıyoruz. Her iki kişide mahkemeden serbest iradeleriyle ifade vererek şikayetçi olmadıklarını belirtmişlerdir. Telefon tapelerinde geçen konuşmalardaki "Merminin adresi yok" sözü tehdit olarak alınmıştır ve iddianameye konu edilmiştir. Müvekkilimi her iki şahsı da tehdit etme kastı yoktur. Kendisinin çocuklarıyla beraber araç alım, satım yeri vardır. Şikayetçilerden bir tanesinin "Onlar mafyadır. Onlardan araba alma" demesi üzerine bu konuşma geçmiştir. Tam alım-satım aşamasında bir insanın ekmeği ile oynayacaksınız ve bunu bir dedikodu üzerinden yapacaksınız. Dolayısıyla burada bir tehdit kastıyla hareket edildiğinden söz edilemez. Kabul etsek bile haksız tahrik var. Bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerekir" dedi.







"O ZAMAN KENAN DOĞULU MİLYONLARCA KİŞİYİ TEHDİT ETMİŞ Mİ OLUYOR?"



