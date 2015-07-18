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CS: GO e-Sporcu'dan doping itirafı!

CS: GO E-SPORCU'DAN DOPİNG İTİRAFI!

Counter-Strike: Global Offensiveoyununun profesyonel e-Sporturnuvalarıyla ilgili bu tatsız haber, e-Sporkonusunda daha sağlam düzenlemelerin gerekliliğini ortaya koydu.

Tarih : 18 Temmuz 2015, 09:41
Puan Ver : Cs: Go E-Sporcu'dan Doping İtirafı!(8/10)7


Profesyonel CS: GO oyuncusundan hiç alışık olmadığımız bir doping iddiası geldi.



Counter-Strike: Global Offensiveoyununun profesyonel e-Sporturnuvalarıyla ilgili bu tatsız haber, e-Sporkonusunda daha sağlam düzenlemelerin gerekliliğini ortaya koydu.



Counter-Strike: Global Offensiveoyununun profesyonel e-Sporturnuvalarıyla ilgili tatsız haber, bu konuda daha sağlam düzenlemeler gerekliliğini de gözler önüne serdi. Kuzey Amerikalı bir profesyonel oyuncu olan Kory ‘Semphis' Friesen, e-Sporturnuvalarında herkesin Adderall kullandığını açıkladı. Bir YouTube kanalına röportaj veren Friesen, Polonya'daki bir e-Sporetkinliğinde oynadıkları maçtaki konuşmalara bakıldığında her şeyin gün gibi ortada olduğunu belirtti.



Herkesin Adderall kullandığını biraz tereddüt ettikten sonra itiraf eden Friesen bu durumdan pek de rahatsız görünmüyordu. Adderall, insanların daha uzun süre dikkat toplamasını sağlayan bir amfetamin. ADHD gibi dikkat bozukluğu hastalarına verilen bu ilaç tıbbi sebepler dışında kullanıldığında kolaylıkla bağımlılığa ve ciddi semptomlara sebep olabiliyor.



Doktor kontrolü dışında maç performansını artırıcı şekilde kullanılması dae-Sporturnuvalarına acilen sağlam doping kuralları ve kontrolleri getirilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarıyor.



Her spor alanında olduğu gibi bu alanda da doping olaylarının yaşanması, acilen önlemler alınması gerektiğini gözler önüne seriyor.








Etiketler: Cs  Go  E-Sporcu  Dan  Doping  İtirafı    haber

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