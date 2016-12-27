

Başbakan Binali Yıldırım Crytek hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım Crytek'in Türkiye'ye 500 milyon dolar yatırım yapmak için kolları sıvadığını açıkladı.







Başbakan Binali Yıldırım dün gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Törende sık sık bahsedilen ve özel ödüle layık görülen Ankara merkezli yerli oyun geliştiricisi TaleWorlds'e ek olarak bir Türk oyun geliştiricisinden daha bahsedildi.



Binali Yıldırım toplantının sonunda yaptığı konuşmada ‘İşte bakıyoruz, bir genç bilişimci bir oyun yazmış, 200'den fazla ülkeye bunu satmış.' sözleriyle 7 milyondan fazla oyunu 200'den fazla ülkeye satan TaleWorlds'den bahsederken hemen ardından başka bir Türk oyun geliştiricisinden bahsetti.



‘İşte bakıyoruz, bir genç bilişimci bir oyun yazmış, 200'den fazla ülkeye bunu satmış. Daha bunun ötesi var, Almanya'da yaşayan bir Giresunlu delikanlı var, o dünyadaki bu oyunların liste başı olanını o yapıyor, Türkiye'de gelip yatırım yapacak, öngördüğü yatırım da 500 milyon dolar. Anlattıklarını benim havsalam zor alıyor, anlamıyor, başka bir dünya anlatıyor. Ama düşünce, geleceğin böyle olacağını anlamak çok zor değil.' sözlerini kullanan Binali Yıldırım ‘genç bir bilişimci' olarak TaleWorlds'ü, ‘Giresunlu delikanlı' olarak ise Cevat Yerli'yi ve yerli kardeşleri kastetmekte.



Geliştirici Ofisleri Yurt Dışında



Türkiye'de ‘yayıncı ofisi' bulunan Crytek aktif olarak ülkemizde oyunlarını geliştirmiyor. Firma merkezi olan Almanya dışında yurt dışındaki diğer ülkelerde oyunlar geliştirilmekte. Henüz Crytek İstanbul tarafından geliştirilmiş bir oyun piyasaya sürülmüş değil. Aynı zamanda mali zorluklar içerisinde olan firma, geçtiğimiz hafta bazı stüdyolarını kapattığını duyurmuştu.



Başbakan Yıldırım yaptığı konuşma ile birlikte Crytek'in Türkiye'ye 500 milyon dolarlık bir yatırım hazırlığında olduğunu da açıklamış oldu. Şirket yetkililerinin şimdiye kadar hiç bahsetmediği bu konu büyük ihtimalle devlet yetkilileri ile yerli kardeşler arasında geçen bir görüşmede konuşuldu.



Maliyetleri Düşürmek ve Devlet Desteği Almak için Gelebilir



Crytek'in mali zorluklar içerisindeyken neden Türkiye'ye 500 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı düşündüğü ise henüz bilinmiyor. Ancak şirketin faaliyetlerinin büyük kısmını Türkiye'ye taşıyarak yeni bir yapılanma içerisine girmesi muhtemel. Crytek pek çok stüdyosunu kapatıp farklı bir yapılanma içerisinde gireceğini açıklayarak belki de İstanbul ofisine taşınacağının ilk sinyallerini vermiştir. Firmanın maliyetleri düşürmek ve yurduna dönerek devlet desteği almak adına böyle bir girişim içerisinde bulunması bazı açılardan mantıklı görünüyor. Eğer Crytek İstanbul'a taşınır ve oyunlarını buradan geliştirmeye başlarsa hem maliyetleri düşecek hem de büyük devlet destekleri almasının önü açılacak. Türkiye'de oyun geliştirenlere büyük bir destek verme eğilimde olan devlet yetkililerinin Crysis gibi dünyanın en önemli oyunlarından birisini piyasaya sürmüş bir geliştiriciye büyük destekler vereceği düşünülüyor.



Crytek'in hem düşen maliyetler hem de kazanacağı büyük imtiyazlar ve desteklerle yaşadığı mali sıkıntıdan kurtulması mümkün olabilir. Firmanın bu yönde bir adım atarak Türkiye oyun geliştirme sektörünü baştan aşağı değiştirmesi mümkün. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bekleyip göreceğiz.



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