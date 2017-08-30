CRYSTAL PALACE, CENK TOSUN İÇİN 10.8 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile Crystal Palace, Cenk Tosun için rekabete girdi. İlk davranan Crystal Palace, Beşiktaş'a 10.8 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
TRANSFER DÖNEMİ 31 AĞUSTOS'TA BİTİYOR
İngiliz ekibi, bu transfer için Cenk Tosun'a 2.5 milyon Euro teklif yaptı. Yönetim, gelen bu teklifin ardından çizilecek yol haritasını kendi arasında görüşüyor. Bilindiği gibi İngiltere'de transfer dönemi 31 Ağustos'ta sona eriyor.
Beşiktaş'ta Vida ve Sosa transferlerinin ise Cenk Tosun'da yaşanacak gelişmelere bağlı olduğu belirtildi.
CENK TOSUN NELER YAPTI?
Beşiktaş formasıyla 122 karşılaşmaya çıkan Cenk, 52 gol ve 11 asistlik performansıyla son iki sezondaki şampiyonluklarda büyük pay sahibi oldu.
Kaynak: haberinburada
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