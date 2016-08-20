

Crystal Palace Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvetle 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüpten, bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi paylaşılmazken, İngiliz basınında yer alan haberlerde, Crystal Palace'ın futbolcu için Liverpool'a 32 milyon sterlin ödediği iddia edildi.







Attığı imzadan sonra açıklamada bulunan Benteke, "Crystal Palace'a geldiğimden ötürü çok mutluyum. Teknik direktör, futbolcular ve çalışanlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.