CRYSTAL PALACE, BENTEKE'Yİ TRANSFER ETTİ
İngiltere Premier Ligi takımlarından Crystal Palace, Liverpool forması giyen golcü futbolcu Christian Benteke ile 4 senelik sözleşme imzaladı.
Crystal Palace Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvetle 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüpten, bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi paylaşılmazken, İngiliz basınında yer alan haberlerde, Crystal Palace'ın futbolcu için Liverpool'a 32 milyon sterlin ödediği iddia edildi.
Attığı imzadan sonra açıklamada bulunan Benteke, "Crystal Palace'a geldiğimden ötürü çok mutluyum. Teknik direktör, futbolcular ve çalışanlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar