İnternetin en can sıkıcı tehdidine dönüşen fidye yazılımlarına karşı mücadele sürüyor. ESET daha önce, yaygın fidye yazılımlarından biri olan TeslaCrypt'e karşı şifre çözücü yayınlamıştı. ESET şimdi de, yine yaygın bir tür olan Crysis fidye yazılımına karşı şifre çözücü yayınladı.



İnternetin en can sıkıcı tehdidine dönüşen fidye yazılımlarına karşı mücadele sürüyor. ESET daha önce, yaygın fidye yazılımlarından biri olan TeslaCrypt'e karşı şifre çözücü yayınlamıştı. ESET şimdi de, yine yaygın bir tür olan Crysis fidye yazılımına karşı şifre çözücü yayınladı.



Şifre-fidye yazılımlarına karşı bir adım daha TeslaCrypt'ten sonra Crysis . Bilgisayardaki dosyaları şifreleyen, sonra da fidye karşılığı açmayı vaadeden fidye yazılımları siber suçluların ana işlerinden biri haline geldi. Genel olarak Cryptolocker olarak tanımlanan bu fidye yazılımlarını temizlemek, sisteme bulaştıktan sonra oldukça zor. Ayrıca pek çok farklı türevinin bulunması, söz konusu görevi daha da zorlaştırıyor.



Ancak ESET, oldukça kötü üne sahip TeslaCrypt fidye yazılımı için yaz başında bir şifre çözücü yayınlamış ve bu çözücü kısa süre içinde çok yoğun olarak indirilmişti.



Krizi çözen şifre çözücü



ESET, şimdi de ‘Win32 / Filecoder.Crysis' olarak etiketlenen ‘Crysis' fidye yazılımı için ücretsiz bir şifre çözücü yayınladı. Bu zararlı ve türevleri tarafından şifrelenmiş olan dosyaları çözebilen şifre çözme aracı şu linkten indirilebilir durumda:



https://download.eset.com/com/eset/tools/decryptors/crysis/latest/esetcrysisdecryptor.exe



Bulaştırmadan önce korunun



Fidye yazılımlarında en önemli konu, sisteme bulaştırmadan önce önlem almak. Bulaştıktan sonra temizlemek oldukça zor. Bu nedenle bilgisayar, tablet ve cep telefonu kullanıcıları; işletim sistemlerini ve uygulamalarını sürekli olarak güncel tutmalı, çoklu koruma katmanlarına sahip güvenlik çözümleri kullanmalı ve düzenli olarak önemli verilerini çevrimdışı (offline) örneğin harici bir sabit diske yedeklemeli. Ayrıca e-posta ile gelen veya web tarayıcıda görülen linklere veya dosyalara tıklarken dikkatli olunmalı.



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