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Cristiano Ronaldo'dan alkışlanacak hareket!

CRİSTİANO RONALDO'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET!

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Şili'de 2020'de tamamlanacak bir çocuk hastanesi yaptırıyor.

Tarih : 26 Aralık 2017, 01:40
Puan Ver : Cristiano Ronaldo'dan Alkışlanacak Hareket!(5/10)1

Cristiano Ronaldo, Şili'de çocuklar için hastane yaptırıyor. Yıldız futbolcunun, İtalyan işadamı Aleesandro Proto ile Şili'nin başkenti Santiago yakınlarında yaptırdığı hastane 2020'de tamamlanacak. Bu çocuk hastanesi, Güney Amerika'da yapılacak bir zincirin ilk halkasını oluşturacak.

SAHA DIŞINDA BİR ÇOK HAYIR İŞİNDE BOY GÖSTERDİ

Portekizli yıldız, sahada bencillikle ve yüksek egosuyla eleştirilse de, saha dışında birçok hayır işine katılım göstererek paylaşımcı bir portre çiziyor. 2010'da 10 yaşındaki bir çocuğun beyin ameliyatını üstlenmesinden, 2012'de 9 yaşındaki bir çocuğun kanser tedavisini üstlenmesine kadar farklı hayır işlerine imza atan Ronaldo'nun en ilginç bağışlarından biriş de 2013 Altın Top ödülü olmuştu.

2013 ALTIN TOP ÖDÜLÜNÜ BAĞIŞLAMIŞTI

Ronaldo, 2017 Ekim ayı başında "Bir Dilek Tut" Vakfı'nın açık artırma gecesine 2013 Altın Top Ödülü'nü göndermişti. Portekizli yıldız, 2008, 2014 ve 2016'da da bu ödülü kazanmıştı ama 2013'teki hakkında "Benim için en anlamlısı" diyordu. Çünkü Messi'nin dört yıllık serisine 2013'te son vermişti. Ronaldo, 2013 ödülünü bağışladıktan sonra 2017'yi de kazandı.

Vakfın Londra'daki açık artırma gecesinde toplam 2.7 milyon Pound toplanmış ve bunun 600 bini Ronaldo'nun bağışladığı Altın Top ödülüyle gelmişti.

Ronaldo, UNICEF ve Save The Children'ın da elçisi...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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