Lionel Messi ile birlikte, açık ara dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo, Çinli akıllı telefon devi ZTE'nin dünya çapındaki tanıtım yüzü oldu.



Lionel Messi ile birlikte, açık ara dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo, Çinli akıllı telefon devi ZTE'nin dünya çapındaki tanıtım yüzü oldu.







Ünlü futbol yıldızı, şimdi de bir teknoloji elçisi konumunda. Pek az kimse gelişmeye şaşırmış durumda. Zira Cristiano Ronaldo, ZTE ile uzun süreli bir reklam anlaşmasına imza atmıştı.



ZTE Nubia Z11, yaklaşık 2 ay önce bizzat Cristiano Ronaldo tarafından tanıtılmıştı. Ancak söz konusu model, ilk olarak sadece Çin Halk Cumhuriyeti pazarında satışa sunuldu.







ZTE Nubia Z11; Qualcomm Snapdragon 820 8 çekirdekli işlemci, 4 veya 8 GB RAM ve 64 veya 128 GB'lık saklama alanına sahip. 3,000 mAh bataryaya sahip cihaz, 5.5 inç 1920 X 1080 Full HD Ekran, 16 megapiksel arka; 8 megapiksel ön fotoğraf makinesine sahip.



ZTE'nin amiral gemisi, IFA organizasyonunda tanıtılmasının hemen ardından Avrupa ülkelerinde de raflardaki yerini alacak. ZTE'nin son harikası, Uzak Doğu piyasasında, geçen 2 ay içinde olağanüstü satış rakamları elde etmişti.



Tüm bunlara ek olarak Çinli şirketin, Ronaldo'ya özel sürümü de, Uzak Doğu piyasasında yüzünü göstermeye başladı bile. Bu modelin, Avrupa'da satılması beklenmiyor.



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