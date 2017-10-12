CRİSTİANO RONALDO, UYKU İÇİN BİLE ÖZEL HOCA TUTMUŞ
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, uykusu için özel hoca tuttuğu ve 90 dakikadan 5 kez uyuduğu ortaya çıktı.
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun her antrenmanda arkadaşlarından fazla çalıştığı, kendisini fiziksel ve teknik olarak geliştirdiği herkes tarafından biliniyor. Ama Ronaldo'nun özel bir uyku hocası olduğunu ve 5 taksitte 7,5 saat uyuduğunu bilen çok az kişi vardır. Nick Littlehales uyku antrenörü ve Ronaldo'nun özel hocalarından biri.
90 DAKİKADAN 5 KEZ UYUYOR
Uzun süredir Ronaldo'nun uyku düzenini planlıyor. Bu düzene göre Ronaldo günde 7,5 saat uyuyor. Ama bir defada değil, 90 dakikadan beş seferde.
Littlehales, Ronaldo'nun sahadaki performasını nasıl yükselttiklerini şöyle açıklıyor:
8 saat sürekli uyku sağlıklı değil. Özellikle 13.00- 15.00 arasında verimi azaltıyor. Ronaldo, her biri 90 dakikadan günde beş sefer, toplam 7,5 saat uyuyor. Her uykudan önce çarşaf, nevresim, yastık kılıfı değiştiriliyor. Anne karnındaki bebek pozisyonunda yatıyor. Yan ve dizleri karnına çekik vaziyette uyuyor.
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Kaynak: haberinburada
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