Alex'in Beşiktaş'a Önerdiği Futbolcu Ortaya Çıktı
Mevsimin İlk Karı Düştü! Sabah Saatlerinde Bembeyaz Örtüye Uyandılar
Dünyaca Ünlü Futbolcu Weah, Ülkesi Liberya'da Cumhurbaşkanı Oldu
Cristiano Ronaldo, Uyku İçin Bile Özel Hoca Tutmuş
50 Bin Kişilik Irak Ordusunun Operasyon Hazırlığı Barzani'yi Panikletti
Gülben'den Eski Eşine Ağır Benzetme: Kan Görmüş Köpek Balığı
Abd Heyeti, Vize Krizini Çözmek İçin Ankara'ya Gelecek
Mircea Lucescu: Görevimin Başındayım, Ayrılık İddiaları Yalan
Gazetecileri Görünce Öfke Nöbeti Geçirip Garsonları Azarladı
Fenerbahçe Kozunu Oynadı! Arda'dan Galatasaray'a Unutulmayacak Darbe
Bin Kişilik Korucudan Oluşan Gruba, Foça'da Özel Tim Eğitimi Verilmeye Başlandı
Üniversiteye Girişte Yeni Sistemin Şifreleri Belli Oldu
Küçükçekmece'de Servis Minibüsü Metrobüs Durağına Girdi: 3 Yaralı
Aracı Kurşun Yağmuruna Tutulan Türkücü Gökhan Doğanay, 3 Yerinden Yaralandı
Gala Gecesine Meryem'in Göğüs Dekoltesi Damga Vurdu
Karadavi'den 100 Gündür Gözaltında Bulunan Kızına Duygusal Mektup
Abd :Vize Krizi, Operasyonlarımızı Etkilemez!
Barzani'ye Bağdat'tan Jet Yalanlama: Ne Operasyonu!
Danimarka'nın Skandal Kararına Türkiye'den Tepki: Terörle Mücadeleye Darbe Vurdunuz
Uyuşturucu Kullanan Oğlunun Tutuklanmasını İsteyen Baba Konuştu!

Cristiano Ronaldo, Uyku İçin Bile Özel Hoca Tutmuş

CRİSTİANO RONALDO, UYKU İÇİN BİLE ÖZEL HOCA TUTMUŞ

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, uykusu için özel hoca tuttuğu ve 90 dakikadan 5 kez uyuduğu ortaya çıktı.

Tarih : 12 Ekim 2017, 10:30
Puan Ver : Cristiano Ronaldo, Uyku İçin Bile Özel Hoca Tutmuş(7/10)3

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun her antrenmanda arkadaşlarından fazla çalıştığı, kendisini fiziksel ve teknik olarak geliştirdiği herkes tarafından biliniyor. Ama Ronaldo'nun özel bir uyku hocası olduğunu ve 5 taksitte 7,5 saat uyuduğunu bilen çok az kişi vardır. Nick Littlehales uyku antrenörü ve Ronaldo'nun özel hocalarından biri.

90 DAKİKADAN 5 KEZ UYUYOR

Uzun süredir Ronaldo'nun uyku düzenini planlıyor. Bu düzene göre Ronaldo günde 7,5 saat uyuyor. Ama bir defada değil, 90 dakikadan beş seferde.

Littlehales, Ronaldo'nun sahadaki performasını nasıl yükselttiklerini şöyle açıklıyor:

8 saat sürekli uyku sağlıklı değil. Özellikle 13.00- 15.00 arasında verimi azaltıyor. Ronaldo, her biri 90 dakikadan günde beş sefer, toplam 7,5 saat uyuyor. Her uykudan önce çarşaf, nevresim, yastık kılıfı değiştiriliyor. Anne karnındaki bebek pozisyonunda yatıyor. Yan ve dizleri karnına çekik vaziyette uyuyor.

(Skor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cristiano  Ronaldo  Uyku  İçin  Bile  Özel  Hoca  Tutmuş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER