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Cristiano Ronaldo, Röportajda Rio Ferdinand'a Kontra Yaptı

CRİSTİANO RONALDO, RÖPORTAJDA RİO FERDİNAND'A KONTRA YAPTI

Cristiano Ronaldo, kendisine "10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?" diye soran Rio Ferdinand'ı tiye aldı, "Belki senin gibi boksör olurum." dedi.

Tarih : 06 Ekim 2017, 11:20
Puan Ver : Cristiano Ronaldo, Röportajda Rio Ferdinand'a Kontra Yaptı(7/10)3

Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand, İngiliz ekibinden eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. İkili arasında gerçekleşen diyaloğa Ronaldo'nun esprisi damga vurdu.

"BELKİ SENİN GİBİ BOKSÖR OLURUM"

Portekizli oyuncu "10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?" sorusuna, biraz duraksayarak "Belki senin gibi bir boksör olurum" karşılığını verince kahkahalar havada uçuştu.

Hatırlanacağı üzere 38 yaşındaki Ferdinand eski orta sıklet dünya şampiyonu Richie Woodhall ile birlikte çalışmalara başladığını açıklamıştı.

Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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