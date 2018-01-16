CRİSTİANO RONALDO İTİRAF ETTİ: İNGİLTERE'YE DÖNÜYORUM
İspanyol basını, Real Madridli Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşlarına Manchester United'a döneceğini söylediğini yazdı.
Ronaldo'nun İngiltere dönüşü için çanlar tekrar çalmaya başladı.
İspanyol basını Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda eski takımı Manchester United'a döneceğini ve bunu şimdiden bazı takım arkadaşlarına açıkladığını öne sürdü.
Haberde Ronaldo'nun Başkan Florentino Perez tarafından "aldatıldığı" hissine kapıldığı belirtilirken, Manchester United formasıyla yeniden Jose Mourinho için oynamaya hazırlandığı ifade edildi.
YILDA 21 MİLYON EURO KAZANIYOR
Başkan Florentino Perez'le arasının bir süredir açık olduğu iddia edilen Ronaldo, yıllık 21 milyon euroluk kazancıyla bu alanda Neymar (36 milyon euro) ve Lionel Messi'nin (50 milyon euro) gerisinde bulunuyor..
Real Madrid'in Barcelona'nın 19 puan gerisine düşmesi sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen yıldız oyuncu bu sezon 14 lig maçında 4 gol atmıştı.
Kaynak: haberinburada
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