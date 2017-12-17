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Cristiano Ronaldo, Futbolu Real Madrid'de Bırakmak İstiyor

CRİSTİANO RONALDO, FUTBOLU REAL MADRİD'DE BIRAKMAK İSTİYOR

İspanya devi Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, futbolu takımında bırakmayı planlıyor.

Tarih : 17 Aralık 2017, 14:50
Puan Ver : Cristiano Ronaldo, Futbolu Real Madrid'de Bırakmak İstiyor(9/10)5

İspanya ekibi Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, kariyerini takımında bitirmek istediğini söyledi.

Ronaldo, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Real Madrid'de kupalar kazanmaya devam etmek istediğini belirterek, "Motivasyonum hala yüksek. Kariyerimi Real Madrid'de bitirmek isterim ama tabii ki bu sadece bana bağlı değil. Kulübün patronu ben değilim. Bana bağlı olan takım için elimden geleni yapmak. Sahada işimi yapıyorum ve iyi yaptığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"UMARIM BARCELONA MAÇINI KAZANIRIZ"

Ligde 23 Aralık Cumartesi günü oynayacakları Barcelona maçını da değerlendiren 32 yaşındaki golcü futbolcu, "Umarım Barcelona karşısında kazanırız. Oynadığımız futboldan zevk almaya çalışıyoruz. Her geçen gün daha çok güven kazanıyoruz. Kendimizi geliştiriyor ve sonuca daha kolay gidiyoruz." yorumunu yaptı.

"ETKİLEYİCİ BİR BAŞARI ELDE ETTİK"

Finalde Brezilya ekibi Gremio'yu 1-0 yenerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandıkları için mutlu olduğunu ifade eden Ronaldo, "Real Madrid daha önce bir yıl içinde 5 kupa kazanmamıştı. Bunu başarmak için sahaya çok motive bir şekilde çıktık. Etkileyici bir başarı elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 20 maça çıkan Ronaldo, 15 gol attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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