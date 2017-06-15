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çözümü metrobüse taburesiyle binmekte buldu

ÇÖZÜMÜ METROBÜSE TABURESİYLE BİNMEKTE BULDU

Beylikdüzü-Zincirlikuyu hattında çalışan metrobüslerde sabah ve akşam saatlerinde yer bulabilme savaşında çözümü bir vatandaş, elinde taburesiyle metrobüse binmekte buldu.

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:39
Puan Ver : Çözümü Metrobüse Taburesiyle Binmekte Buldu(7/10)4


Sabah ve akşam saatlerinde metrobüslerde özellikle yaşlılar ve kadınlar bırakın oturacak yer bulmayı, ayakta durmakta bile güçlük çekiyor. Beylikdüzünden hareket eden metrobüsün ilk kalkış anında da oturma yerleri sırada bekleyenler tarafından dolduruluyor.



Ondan sonraki duraklardan binenler uzun  sayılabilecek yolculukta ayakta gitmeye mahkum. İşte bu Sabah yaşı bir hayli ilerlemiş  bir vatandaş, ikinci durak Hadımköyden metrobüsün ön kapısından elinde bir tabureyle içeriye girdi ve hızlı adımlarla ön tarafa  geldi. Üstünde minderi de olan taburesini cam kenarındaki son koltuğun arkasına koyarak oturdu.  Yanındaki koltuğun cam tarafında bir baston işareti vardı. Yani oraya yaşlıların veya özürlülerin oturması gerekiyordu.



Ama kimin umurundaydı. Orta yaşlı bir beyefendi oturmuş ve hemen arkasına taburesiyle gelen yaşlı kişiyi görmezlikten geliyordu. Koltuklarda oturanların büyük çoğunluğu ellerinde cep telefonuna kendilerini kaptırmışlardı. Etraflarını hiç görmüyorlardı ama olsun  vatandaş çareyi bulmuştu. Evinden getirdiği, üzerinde de mavili beyazlı ince bir minderi olan tabureyi metrobüsün bir boşluğunu koymuş ve kendisini kurtarmıştı. Böylece belki de metrobüslerde yeni bir tabureli dönem başlıyordu.



 



kaynak:milliyet

 








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