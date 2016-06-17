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cox cinayetiyle ilgili yeni bulgular

COX CİNAYETİYLE İLGİLİ YENİ BULGULAR

İngiltere İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'un katilinin psikolojik sorunları olduğu ve ABD'deki Neonazi gruplara sempati beslediği belirlendi.

Tarih : 17 Haziran 2016, 09:28
Puan Ver : Cox Cinayetiyle İlgili Yeni Bulgular(6/10)4


İngiltere İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'un katilinin psikolojik sorunları olduğu ve ABD'deki Neonazi gruplara sempati beslediği belirlendi.

Britanya'nın Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili referanduma bir hafta kala İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox'un saldırıya uğrayarak öldürülmesi üzerine siyasi partilerin bilgilendirme toplantıları iptal edildi. Cox'u öldüren şahsın psikolojik sorunları olduğu ve Neonazi'lere sempati beslediği açıklandı.



İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn partili arkadaşı Cox için düzenlenen sessiz nöbetten sonra 'nefretin hiçbir problemi çözemeyeceğini', söyledi. Britanya parlamentosunda bayraklar yarıya indirilirken Başbakan David Cameron, Jo Cox'un siyasi kişiliğini öven bir konuşma yaptı. Cameron cinayet nedeniyle referandum kampanyasına ara verilmesini doğru bulduğunu söyledi. Jo Cox Britanya'nın Avrupa Birliği'nde kalmasından yana çıkmaktaydı.



Cinayetin işleniş şekli ve failin muhtemel eylem nedeni hakkında resmi makamlarca açıklama yapılmadı. Olay yerinde çeşitli silahlar bulundu. Görgü tanıklarınca, failin Cox'u bıçakladıktan sonra milletvekiline kurşun sıktığı belirtildi. Bir tanık katilin bıçaklandıktan sonra yerde yatan Cox'un başına ateş ettiğini söyledi. Tanık failin cinayetten önce ve sonra Avrupa Birliği'nden ayrılmayı isteyenlerin sloganlarını bağırdığını belirtti.








Etiketler: Cox  Cinayetiyle  İlgili  Yeni  Bulgular    haber

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