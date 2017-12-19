COUTİNHO'DAN BARCELONA SORUSUNA YANIT: ŞU ANDAN ZEVK ALMAYA BAKIYORUM
İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın transfer etmek istediği Liverpool'un orta saha oyuncusu Coutinho transfer iddialarını, "Şu andan zevk almaya bakıyorum" sözleriyle yanıtladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un yıldız futbolcusu Philippe Coutinho, Barcelona'ya transfer olacağı iddialarına yanıt verdi.
Ligde 4-0 kazandıkları Bournemouth maçından sonra açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, muhabirin Barcelona'ya transfer olacağı iddialarını sorması üzerine yanıt verdi.
"SAHAYA ÇIKTIĞIM ZAMAN EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞIYORUM"
Başarılı futbolcu, "Sürekli aynı şeyleri söylüyorum. Şu andan zevk almaya bakıyorum. Futbolu seviyorum ve sahaya çıktığım zaman en iyisini vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
CHAMBERLAIN: BİZİM İÇİN İYİ İŞLER YAPIYOR
Öte yandan Coutinho'nun takım arkadaşı Oxlade-Chamberlain ise, "Şu an Liverpool'un oyuncusu ve gerçekten bizim için iyi işler yapıyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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