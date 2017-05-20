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coşkun sabah'a bir şok daha!

COŞKUN SABAH'A BİR ŞOK DAHA!

Şarkıcı Coşkun Sabah, eski piyanistine "fare surat, gudubet" yazılı mesajlar atınca, başı belaya girdi. Sabah, bu hakaretlerden dolayı piyaniste 6 bin lira tazminat ödeyecek.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 10:52
Puan Ver : Coşkun Sabah'a Bir Şok Daha!(7/10)7


Eşinden 2 milyon liranın üzerine tazminatla boşanan Coşkun Sabah, eski piyanistine "fare surat, gudubet, zeka özürlü" diye mesajlar attı. Bunun üzerine piyanist Murat Manap, Sabah'a tazminat davası açtı. Ünlü şarkıcı 6 bin lira tazminat ödeyecek.

 

"ÇULSUZ, GUDUBET, FARE SURAT"

 

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 7 ay önce açılan davada kimliği belirsiz kişiler Coşkun Sabah'ı vergi dairesine şikâyet ederek sanatçının vergi kaçırdığını iddia etti. Sabah da, kendisini şikâyet edenin bir süre yanında çalışan piyanist Murat Manap olduğunu düşündü ve iddiaya göre bunlardan bazıları, "1 numaralı vergi kaçakçısı rezil herif cahil herif. Yüce Allah'ın cehenneminde odun olarak kullanacağı en baş nesnesin şüphesiz. Seni vergi kaçakçısı, çulsuz gudubet. Akıllı geçinen aptal. O fare suratını görme işkencesinin tek tesellisi orda acizliğini ezilmişliğini görmek" şeklindeydi.

 

COŞKUN SABAH BU SÖZLERİNDEN DOLAYI TAZMİNAT ÖDEYECEK

 

Murat Munap, 25 bin lira manevi tazminat istemiyle dava açtı. Davaya cevap veren Coşkun Sabah'ın avukatı davanın reddini istedi. Avukat, "Vergi dairesine yapılan şikâyeti kapsayan dönem, Murat Manap'ın işe başladığı tarih ve çıkarıldığı tarihi kapsamaktadır. Müvekkilim kusurlu değildir" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Coşkun Sabah'ın 6 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.



 



kaynak:gazetevatan








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