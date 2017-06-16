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coşkun sabah ve eski eşi ceyda hanım iftarda buluştu

COŞKUN SABAH VE ESKİ EŞİ CEYDA HANIM İFTARDA BULUŞTU

Coşkun Sabah dün akşam eski eşi Ceyda Hanımla birlikte Orhan Gencebay'ın verdiği bir iftar yemeğine katıldı.

Tarih : 16 Haziran 2017, 13:59
Puan Ver : Coşkun Sabah Ve Eski Eşi Ceyda Hanım İftarda Buluştu(8/10)9


Yaklaşık yirmi gün önce eşi Ceyda Sabah'tan 4.5 milyon lira vererek ayrılan Coşkun Sabah, geride bıraktığımız akşam Orhan Gencebay'ın iftar yemeğine katıldı. Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, Coşkun Sabah ve ayrıldığı eşi Ceyda Hanım'ın da katıldığı iftar yemeği sonrası muhabirler merak edilen ‘Yeniden bir araya mı geleceksiniz?' sorusunu yöneltti.



“KÜS DEĞİLİZ”



Kapıdan ilk olarak çıkan Orhan Gencebay, ‘Onların barışmasını ve yeniden bir araya gelmelerini biz de istiyoruz' şeklinde bir yorumda bulundu. Aramızda Kalmasın programında yayınlanan görüntülerde, muhabirlerin hedefindeki ikinci kişi ise Ceyda Hanım oldu. Soruları “Zaten küs değiliz, görüşüyoruz ve aramızda bir sıkıntı yok şeklinde' yanıtlayan Ceyda Hanım eski eşinin yanına gelmesiyle sözü ona vermek istedi. Coşkun Sabah ise muhabirlerin sorularını duymamazlıktan gelirken, yemekte kendilerine avukatlarının da eşlik ettiğini belirtmekle yetindi. Eski eşinin ‘Sen de bir şeyler söylesene' şeklindeki serzenişlerini duymazlıktan gelen Sabah eski eşi ve diğer misafirleriyle birlikte arabasına bindi ve muhabirlerin yanından ayrıldı. Coşkun Sabah'ın bu tavırları ikilinin sadece yemek için bir araya geldiğini düşündürdü.



 



kaynak:sözcü








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