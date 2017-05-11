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coşkun sabah 4.5 milyon liraya boşanıyor!

COŞKUN SABAH 4.5 MİLYON LİRAYA BOŞANIYOR!

19 yıllık eşi Coşkun Sabah'a cep telefonunda yakaladığı mesajlar yüzünden boşanma davası açan Ceyda Sabah, uzun süren davanın sonunda boşanma protokolüne imza attı.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 11:08
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Sözcü'de yer alan habere göre Coşkun ve Ceyda Sabah, avukatlarıyla yaptıkları görüşme sonunda imzayı attı. Coşkun Sabah bu imzanın karşılığında eşine 4.5 milyon lira tazminat vermeyi kabul etti.



Uzun bir süredir devam eden çekişmeli davada böylelikle sona gelinmiş oldu. Uzun süre tazminat konusunda anlaşamayan ikili, davanın bir önceki duruşmasında uzlaşmaya varmıştı.



AVUKATLAR EK SÜRE İSTEMİŞTİ

Eşinden 9 milyon TL tazminat isteyen Ceyda Sabah ve Coşkun Sabah'ın avukatları tarafların uzlaştığını belirtip boşanma protokolünün hazırlanması için hakimden ek süre talep etmişti.



Görüşmelerin ardından Coşkun Sabah, eşine toplam 4,5 milyon TL vermeyi kabul etti.



İkilinin boşanmanın ardından basına konuşmama kararı da aldığı öğrenildi.



 



kaynak:milliyet








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