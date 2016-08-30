

ÇORUM'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Duygusal anların yaşandığı törende konuşma yapan Jandarma Yarbay Aykut Gürses, gözyaşlarına hakim olamadı. 15 Temmuz darbe girişiminin vatansever askerlerin ve Tük halkının karşı koyması ile engellendiğini ifade eden Yarbay Gürses, "Böyle bir milletin bağrından çıkan Türk ordusunun mensubu olmaktan gurur duyuyorum" dedi.



Çorum'da Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenen 30 Ağusto Zafer Bayramı kutlamalarına Vali Necmeddin Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Üstündağ, CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse, Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ile askeri erkan, bürokratlar, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.