

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterirken Türkiye'ye giriş yaptığı geldiği tespit edilen Suriye uyruklu A.E.A. hakkında gözaltı kararı verildi. Alaca ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştığı belirlenen zanlı Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyette ifadesinin alınmasının ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi







kaynak:yeniakit