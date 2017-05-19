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ÇORUM'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜYESİ TUTUKLANDI


ÇORUM'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜYESİ TUTUKLANDI
Tarih : 19 Mayıs 2017, 15:06
Puan Ver : Çorum'da Terör Örgütü Deaş Üyesi Tutuklandı(5/10)3


Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterirken Türkiye'ye giriş yaptığı geldiği tespit edilen Suriye uyruklu A.E.A. hakkında gözaltı kararı verildi. Alaca ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştığı belirlenen zanlı Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyette ifadesinin alınmasının ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi



 



kaynak:yeniakit








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