O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çorum'da otomobil aydınlatma direğine çarptı : 1 ölü, 4 yaralı

ÇORUM'DA OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI : 1 ÖLÜ, 4 YARALI

ÇORUM'da kontrolden çıkanr otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tarih : 15 Haziran 2016, 09:29
Puan Ver : Çorum'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı : 1 Ölü, 4 Yaralı(5/10)2


ÇORUM'da kontrolden çıkanr otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum'un Gazi Caddesi üzerinde bulunan İtfaiye Müdürlüğü karşısında, bu sabaha karşı meydana geldi. Mustafa Çanak'ın (25) kullandığı 19 EZ 020 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Araçtaki 5 kişi yola savruldu. Kazada sürücü Çanak ile birlikte araçta bulunan Cengizhan Sözkeser (16), Abdulhamit Altın (17), Onur Öz (17) ve Oğuzhan Akbolat (15) ağır yaralandı. Yaralıların yardımına ilk önce itfaiye çalışanları koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Onur Öz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.








Etiketler: Çorum  Da  Otomobil  Aydınlatma  Direğine  Çarptı    1  Ölü  4  Yaralı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER