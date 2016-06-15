

ÇORUM'da kontrolden çıkanr otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Kaza, Çorum'un Gazi Caddesi üzerinde bulunan İtfaiye Müdürlüğü karşısında, bu sabaha karşı meydana geldi. Mustafa Çanak'ın (25) kullandığı 19 EZ 020 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Araçtaki 5 kişi yola savruldu. Kazada sürücü Çanak ile birlikte araçta bulunan Cengizhan Sözkeser (16), Abdulhamit Altın (17), Onur Öz (17) ve Oğuzhan Akbolat (15) ağır yaralandı. Yaralıların yardımına ilk önce itfaiye çalışanları koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.



Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Onur Öz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.