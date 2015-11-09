

Alınan bilgiye göre, Iğdır'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen 34 PSY 65 plakalı yolcu otobüsü, Osmancık-Tosya karayolunun 35'inci kilometresindeki Ardıç köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada bir yolcu olay yerinde hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine Osmancık, Kargı ve Dodurga ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.







10 KİŞİNİN DURUMU AĞIR



Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralananlardan durumu ağır olan 10 kişi, Hitit Üniversitesi Çorum eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.