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ÇORUM'DA ÖNCE 4.7, SONRA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM


ÇORUM'DA ÖNCE 4.7, SONRA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM
Tarih : 02 Kasım 2016, 15:10
Puan Ver : Çorum'da Önce 4.7, Sonra 4.1 Büyüklüğünde 2 Deprem(8/10)5


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 14.57'de, merkez üssü Çorum'un İskilip İlçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremi hissedenler korkuyla ev ve işyerlerini terk etti.



Saat 15.02'de merkez üssü yine Çorum İskilip olan Richter ölçeğine göre önce büyüklüğü 4.0 olarak açıklanan ancak daha sonra 4.1 diye revize edilen bir sarsıntı daha meydana geldi. Yerin 1.7 kilometre derinliğinde meydana gelen bu sarsıntı ile birlikte bölgede yaşayanların tedirginlikleri arttı.



Çorum Valiliği ve İskilip Kaymakamlığı, depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığı araştırıyor.








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