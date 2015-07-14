

Sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 34 AR 6465 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Ankara karayolunun 30. kilometresinde karşı şeride geçerek, Yavuz Ergül'ün (41) kullandığı 34 FU 8164 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Kazada, 34 AR 6465 plakalı aracın sürücüsü, aynı araçta bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi ile diğer hafif ticari aracın sürücüsü Ergül, eşi Gülcan (37) ve annesi Elvan Ergül (66) olay yerinde hayatını kaybetti.