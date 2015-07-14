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ÇORUM'DA FECİ KAZA: 6 ÖLÜ, 2 YARALI


ÇORUM'DA FECİ KAZA: 6 ÖLÜ, 2 YARALI
Tarih : 14 Temmuz 2015, 10:19
Puan Ver : Çorum'da Feci Kaza: 6 Ölü, 2 Yaralı(10/10)11


Sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 34 AR 6465 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Ankara karayolunun 30. kilometresinde karşı şeride geçerek, Yavuz Ergül'ün (41) kullandığı 34 FU 8164 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Kazada, 34 AR 6465 plakalı aracın sürücüsü, aynı araçta bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi ile diğer hafif ticari aracın sürücüsü Ergül, eşi Gülcan (37) ve annesi Elvan Ergül (66) olay yerinde hayatını kaybetti.








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