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çorum'da feci kaza : 3 ölü

ÇORUM'DA FECİ KAZA : 3 ÖLÜ

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 08 Aralık 2016, 13:12
Puan Ver : Çorum'da Feci Kaza : 3 Ölü(8/10)10


Çorum'un Alaca İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.



Kaza, Alaca-Sungurlu karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Bakır yönetimindeki 19 LL 339 plakalı otomobil ile İhsan Ekinci yönetimindeki 06 FV 7544 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler İhsan Ekinci ile Hüseyin Bakır olay yerinde, Şevket Bakır ise kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Sürücelerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.



Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan karayolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



 



kaynak:milliyet








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