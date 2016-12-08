ÇORUM'DA FECİ KAZA : 3 ÖLÜ
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Çorum'un Alaca İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, Alaca-Sungurlu karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Bakır yönetimindeki 19 LL 339 plakalı otomobil ile İhsan Ekinci yönetimindeki 06 FV 7544 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler İhsan Ekinci ile Hüseyin Bakır olay yerinde, Şevket Bakır ise kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Sürücelerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan karayolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar