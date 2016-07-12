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çorum'da eşeğiyle kaybolan çocuk çankırı'da bulundu

ÇORUM'DA EŞEĞİYLE KAYBOLAN ÇOCUK ÇANKIRI'DA BULUNDU

Çorum'dan yola çıkan 14 yaşındaki çocuk, eşeğiyle 200 kilometrelik yol yapıp Çankırı'ya geldi. Ailesi tarafından 3 gündür aranan ve hakkında kayıp ilanı verilen C.D., Çankırı'da bulundu

Tarih : 12 Temmuz 2016, 13:47
Puan Ver : Çorum'da Eşeğiyle Kaybolan Çocuk Çankırı'da Bulundu(7/10)7


Çocuğun Çankırı'daki gezintisi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çorum'un Sungurlu ilçesi Aydoğan köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Vedat Deligözoğlu, geçen cumartesi günü, oğlu Ceyhun Deligözoğlu ile birlikte hayvanları otlattıktan sonra akşam eve geldi.



Sabah kalkan Vedat Deligözoğlu, odasına girdiğinde oğlunu bulamadı. Hayvanları dışarı çıkarmak için ağıla gittiğini düşündüğü oğulunu burada da bulamadı. Çocuklarını bölgede arayan aile, sonuç alamayınca olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma tarafından arama çalışması başlatılan 14 yaşındaki C.D. 200 kilometre uzaklıktaki Çankırı'da bulundu.








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