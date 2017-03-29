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çorum'da deaş operasyonu: 10 gözaltı

ÇORUM'DA DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 29 Mart 2017, 15:15
Puan Ver : Çorum'da Deaş Operasyonu: 10 Gözaltı(5/10)2


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterirken kaçarak Türkiye'ye geldikleri tespit edilen Irak uyruklu 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, firarda olan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor



 



kaynak:sabah








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