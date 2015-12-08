

Çorum'da, kırsal alanda devriye görevi yapan askerlere ateş açıldığı iddiasıyla bölgeye ekipler sevk edildi.







Alınan bilgiye göre, İl Merkez Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman jandarma çavuş ve iki erin, devriye görevi yaptıkları Harmancık köyü mevkisinde gördükleri kimliği belirsiz silahlı kişi ya da kişileri takip edildiği sırada kendilerine ateş açıldığını ve karşılık verdiklerini bildirmeleri üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı.







Ateş açan kişi ya da kişilerin takibi sırasında bacağını incittiği öğrenilen uzman çavuş, bölgeye sevk edilen ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.