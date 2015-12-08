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çorum'da askerlere ateş açıldığı iddiası

ÇORUM'DA ASKERLERE ATEŞ AÇILDIĞI İDDİASI

Çorum'da, kırsal alanda devriye görevi yapan askerlere ateş açıldığı iddiasıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

Tarih : 08 Aralık 2015, 09:08
Puan Ver : Çorum'da Askerlere Ateş Açıldığı İddiası(10/10)7


 Çorum'da, kırsal alanda devriye görevi yapan askerlere  ateş açıldığı iddiasıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

 

 Alınan bilgiye göre, İl Merkez Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman  jandarma çavuş ve iki erin, devriye görevi yaptıkları Harmancık köyü mevkisinde  gördükleri kimliği belirsiz silahlı kişi ya da kişileri takip edildiği sırada  kendilerine ateş açıldığını ve karşılık verdiklerini bildirmeleri üzerine İl  Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı.

 

Ateş açan kişi ya da kişilerin takibi sırasında bacağını incittiği  öğrenilen uzman çavuş, bölgeye sevk edilen ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum  Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.








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