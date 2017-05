Sanal asistanlar gelişmeye devam ediyor. Microsoft'un sanal asistanı Cortana, ses komutları ile Windows kurmaya yardım ediyor.



Microsoft'un geçtiğimiz yıllarda duyurduğu sanal asistanı Cortana, yıllarla birlikte gelişti ve çok yetenekli bir hâle geldi. Öyle ki Microsoft, Cortana'yıişletim sistemi yükleme işlemi aşamasına bile entegre etti. Bu sayede Cortana, Windows kurmaya yardım ediyor. Microsoft'un işletim sistemi Windows 10'u yüklemek isteyenler, Cortana'yı ses komutları vererek kullanabiliyor. İşte Cortana, Windows kurmaya yardım ediyor haberi detayları.



Wow, Windows 10 now includes Cortana during setup. When you clean install you can use your voice to setup a PC. Really neat pic.twitter.com/tnboxH10JP



— Tom Warren (@tomwarren) April 6, 2017



Bu özellik, Windows 10‘un CreatorsUpdatesürümünü kullanan yeni bilgisayarlarda geliyor. Ancak bunun için yeni bir bilgisayar almaya gerek yok. Mevcut bilgisayarlara da sistem gereksinimlerini karşılamaları halinde Cretors Update yüklenebiliyor. Cortana, bir şekilde bu sürüme sahip Windows 10'lu PC'lerin ilk kurulumunda kullanıcıları karşılıyor.



Cortana, kullanıcıların bir kablosuz ağa bağlanmasına, Microsoft hesaplarına giriş yapmasına ve diğer ilk kurulum prosedürlerine yardımcı oluyor. Ancak ses komutu kullanmak istemeyenler, doğal olarak normal bir kurulum yapabiliyor. Cortana'yı sevmeyen ya da teleffuzunun iyi olmadığını düşünenler yine klavye mouse kullanarak kurulumları klasik şeklilde yapabiliyor.



Microsoft'un Cortana'yı bu kadar yetenekli hale getirmesi şüphesiz iyi bir gelişme. Ancak Cortana'nın henüz Türkçedilialgılamadığınıhatırlatalım.



