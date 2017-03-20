Daha çok oyunculara hitap eden mekanik klavye pazarına yeni bir model daha geldi. Önde gelen üreticilerden biri olan Corsair, Tnekeyless K63 modeli ile kullanıcıların karşısına çıkacak.



Daha çok oyunculara hitap eden mekanik klavye pazarına yeni bir model daha geldi. Önde gelen üreticilerden biri olan Corsair, Tnekeyless K63 modeli ile kullanıcıların karşısına çıkacak.



Dünyanın önde gelen bilgisayar bileşenleri üreticilerinden biri olan Corsair, daha çok oyunculara hitap eden yeni mekanik klavye modeli Tnekeyless K63 modeli ile pazara yeni bir soluk getiriyor. Ürün ilk olarak maliyet odaklı bir düşünce sergileyen oyunculara hitap ediyor.



Cherry MX Red mekanik tuşlar tercih edilen üründe her tuş kırmızı LED ile aydınlatma altında kalırken Corsair Utility Engine yazılımı üzerinden kişiselleştirilme mümkün hale geliyor. Tuşlar arası mesafe ise kullanıcıya oldukça rahat bir kullanım olanağı sunuyor. Klavyenin üst bölümünde bulunan ses ve multimedya kontrol tuşlarının yanında yalnış basışları önlemek adına Windows kilit tuşu da bulundurulmuş. Ayrıca anti-ghosting ile her basışın kayıt altına alınmasıda unutulmamış.



Bu ürüne sahip olmak isteyen kullanıcılar ise 80 dolar gibi bir ücreti ödemek zorunda kalacaklar.



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