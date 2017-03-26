

Daha çok yüksek performanslı bilgisayar donanım ve bileşenleri ile bilinen Corsair, bu sefer de oyunculara yönelik hazır sistem ile pazara giriş yapıyor.



Sıvı soğutma ile desteklenen kasa sadece bununla kalmayıp, manyetik levitasyon desteği olan bir ML-140 fan ile de kullanıcıya ulaşıyor. Boyut olara 200mm x 176mm x 380mm rakamları gözümüze çarpıyor. Bu yapılan sistemle hem etkili bir soğutma hemde sessizlik amaçlanmış.



Piyasaya gelecek olan bu ürün iki versiyon olarak kullanıcısına ulaşacak. Sürümler Standart versiyon ve Pro versiyon olmak üzere iki halde kullanıcıya ulaşacak.



Standart versiyon kasa, Intel Core i7 7700 işlemci, hava soğutmalı Nvidia GeForce GTX 1070 8GB ekran kartı, 16GB 2400MHz Corsair Vengeance LPX bellek, 240GB SSD, 1TB HDD, Corsair SF400 80 Plus Gold güç kaynağı ile kullanıcıya ulaşacak.



Pro versiyon ise, Intel Core i7 7700K işlemci, sıvı soğutmaya sahip Nvidia GeForce GTX 1080 8GB ekran kartı, 16GB 2400MHz Corsair Vengeance LPX bellek, 480GB SSD, 1TB HDD, Corsair SF400 80 Plus Gold güç kaynağı ile kullanıcıya ulaşacak.



Standart versiyona sahip olmak isteyen kullanıcılar vergiler hariç 1665 Avro ödemek zorunda kalırken, Pro versiyon isteyen kullanıcılar ise vergiler hariç 2035 Avro ödeyecek.