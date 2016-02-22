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ÇORLUDA KATLİAM GİBİ KAZA: 5 ÖLÜ


ÇORLUDA KATLİAM GİBİ KAZA: 5 ÖLÜ
Tarih : 22 Şubat 2016, 09:31
Puan Ver : Çorluda Katliam Gibi Kaza: 5 Ölü(8/10)6


Kaza, Ergene İlçesi Ahimehmet Mahallesi Saray yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Saray İlçesi’nden Ergene ilçesine giden 34 ZAF 29 plakalı Otomobilin sürüsü Ahmet Sezer, Ahimehmet Mahallesine geldiği sırada virajı alamayıp karşı yönden gelen Şerif Karaca idaresindeki 59 RA 056 plakalı otomobil ile çarpıştı. Her iki aracın çarpışmadan sonra şarampole yuvarlandığı kazada sürücüleri Ahmet Sezer ve Şerif Karaca ile eşi Fatma Karaca, oğlu Hüseyin Karaca ve nişanlısı Duygu Özcan olay yerinde yaşamını yitirdi.



Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için Çorlu Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Kaza yapan otomobillerden Ahmet Sezer’in kullandığı araçta hız kadrajının 135 kilometrede takılı kaldığı görüldü.







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