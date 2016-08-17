

Tekirdağ'ın Çorlu Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkan eğitim uçağı Ahimehmet köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. İki kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ekipleri ile ambulanslar sevk edildi.







Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ahımehmet Mahallesi yakınlarında bir eğitim uçağı düştü, 2 kişi hayatını kaybetti.



Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, eğitim uçağı kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Ölenlerden birininin eğitmen pilot diğerinin öğrenci olduğunu tahmin ediyoruz. Görünen o ki eğitim uçağı tarlaya düşmüş” dedi.