O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ÇORLU HAVALİMANI'NDAN KALKAN UÇAK DÜŞTÜ


ÇORLU HAVALİMANI'NDAN KALKAN UÇAK DÜŞTÜ
Tarih : 17 Ağustos 2016, 13:05
Puan Ver : Çorlu Havalimanı'ndan Kalkan Uçak Düştü(0/10)


Tekirdağ'ın Çorlu Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkan eğitim uçağı Ahimehmet köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. İki kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ekipleri ile ambulanslar sevk edildi.



Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ahımehmet Mahallesi yakınlarında bir eğitim uçağı düştü, 2 kişi hayatını kaybetti.

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, eğitim uçağı kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Ölenlerden birininin eğitmen pilot diğerinin öğrenci olduğunu tahmin ediyoruz. Görünen o ki eğitim uçağı tarlaya düşmüş” dedi.








Etiketler: Çorlu  Havalimanı  Ndan  Kalkan  Uçak  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER