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çörek otu yağı kreminin faydaları

ÇÖREK OTU YAĞI KREMİNİN FAYDALARI

Elbette ki genel olarak sağlıklı bir yaşam sürebilmek için organik ürünleri tüketmemiz gerekmektedir.

Tarih : 01 Aralık 2016, 09:51
Puan Ver : Çörek Otu Yağı Kreminin Faydaları(7/10)5


Elbette ki genel olarak sağlıklı bir yaşam sürebilmek için organik ürünleri tüketmemiz gerekmektedir. Yine değer verdiğimiz hayatımızda kullandığımız cilt bakım ürünleri de tercih edilirken, organik ürünler arasından seçim yapmak oldukça doğrudur.



Mesela, bir nemlendirici krem satın almak istiyorsunuz. Peki, bu kremde hangi özelliklere dikkat ederdiniz? Sadece nemlendiriyor olması yeterli mi yoksa sağlıklı bir içerik ile farklı etkiler sunmasını mı isterdiniz? Elbette ki bu özellikleri bir arada tutmak her bilinçli tüketici için önemlidir.



Sizlere bu yazımızda, içeriğinde çörek otu yağı bulunan, çörek otu kremi hakkında bazı bilgiler vererek, bitkisel ürünlerin faydalarından bahsedeceğiz.



Çörek otu yağı faydaları



Faydaları saymakla bitmezken, genel olarak şunlardan bahsedilebilir.



    Bağırsak kurtlarını düşürmekte yardımcı

    Sindirim sistemini rahat bir hale getirir

    Kabızlık giderici özellik

    Dizanteriye karşı

    Basur için faydalı bir bitkisel yağ

    Burun tıkanıklığını giderir

    A, B ve C vitamin desteği

    Yaralarda iyileştirici özellik

    Kan basıncını dengede tutarken, kolesterol düşürücü etkisi de bulunmaktadır

    Bağışıklık sistemini güçlendirebilir



Çörek otu yağı faydaları arasında bunlardan söz edilebilmektedir. Peki, asıl konumuz olan ve cildinize faydalı bir bitkisel ürün olan devam krem neden kullanılır?



Çörek otu kremi



Yine içeriğinde bitkisel yağlardan farklı olarak bazı maddeler bulundurarak çörek otu kremi, bu faydalar ile eş değer olabilmektedir. Fakat spor ağrıları, kızarıklıklar, egzama gibi rahatsızlıklarda kullanımı uygun görülmüştür.



Her cilt tipi için uygu n olarak üretildiği içerik ile rahatlıkla kullanılabilir. Göz ve göz çevresinden uzak tutacak şekilde tüm vücut için kullanılabilir. Her ne kadar yan etkisi bulunmasa da, içeriğinde yer alan maddelere alerjisi olanlar için kullanımı önerilmemektedir. Masaj şekli ve dairesel hareketler ile vücudunuza uygulayabilirsiniz.



 



kaynak:hedefhalk








Etiketler: Çörek  Otu  Yağı  Kreminin  Faydaları    haber

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