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Çöpten ölmek üzere olan 6 yavru kedi çıktı! Böyle hayata tutundular

ÇÖPTEN ÖLMEK ÜZERE OLAN 6 YAVRU KEDİ ÇIKTI! BÖYLE HAYATA TUTUNDULAR

Çanakkale'de temizlik işçisi, çöp konteynırında bulduğu 6 yavru kediyi şantiyeye götürerek besledi, hayata döndürdü.

Tarih : 28 Şubat 2018, 19:40
Puan Ver : Çöpten Ölmek Üzere Olan 6 Yavru Kedi Çıktı! Böyle Hayata Tutundular(5/10)1

Çanakkale'de çöpe atılan yavru kedileri, temizlik işçisi buldu. Kedileri alıp şantiyeye götüren işçi, şırıngayla besleyerek hayata döndürdü.

TEMİZLİK İŞÇİSİ ÇÖPTE POŞET İÇİNDE 6 YAVRU KEDİ BULDU

Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak görev yapan Emrah Yıldız, çöp konteynırı içinde bulunan kapalı bir poşetten sesler duydu. Bir an tereddüt ettikten sonra poşeti açıp içine bakan Yıldız, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Poşetin içerisinden tam 6 tane yavru kedi çıktı.

ŞANTİYEDE SOBA YANINA KOYDU, BESLEDİ

Kedileri güvenli bir kutuya koyarak Biga Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine götüren temizlik işçisi Emrah Yıldız, kedileri güzelce besledi. Yavru kediler, şantiyede yakılan sobayla ısınarak yaklaşık 2 saat sonunda kendilerine geldi.

HAYATA TUTUNDULAR

Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şantiye Şefi Sedat Demirel, "Konteynır içinde çöp poşetine yerleştirilmiş ve yeni doğmuş 6 kedi yavrusu bulduk.

Başta ölü sandık. Ancak şantiyede soba yaktık. Sıcağın etkisiyle minik yavrular kendilerine geldi. Eczaneden şırınga aldık. Süt ile besliyoruz.

Belediyemiz veterineri arkadaşımızın da desteğiyle minikleri hayata tutundurduk. Bu konuda zaman kaybetmeden bize haber veren Emrah arkadaşımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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