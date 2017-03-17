ÇÖPTEN ÇIKTI! POLİS ALARMA GEÇTİ
Elazığ'da temizlik görevlilerinin dikkati sayesinde çöp konteynerine atılan el bombası bulundu.
Olay, merkez Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı üzerinde bulunan çöp konteynerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne görevli Sedat Düztaş ve Suat Akgün, çöp konteynerini boşaltmak isterken poşet içerisindeki ağırlığı fark etti. Poşeti alan Düztaş, içini açtığında el bombasını buldu. Emniyetli bir şekilde el bombasını kaldırıma koyan Düztaş, durumu amirleri ile polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra el bombasını güvenli bir şekilde aldı. El bombasının Rus yaptığı olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar