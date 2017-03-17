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çöpten çıktı! polis alarma geçti

ÇÖPTEN ÇIKTI! POLİS ALARMA GEÇTİ

Elazığ'da temizlik görevlilerinin dikkati sayesinde çöp konteynerine atılan el bombası bulundu.

Tarih : 17 Mart 2017, 15:50
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Olay, merkez Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı üzerinde bulunan çöp konteynerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne görevli Sedat Düztaş ve Suat Akgün, çöp konteynerini boşaltmak isterken poşet içerisindeki ağırlığı fark etti. Poşeti alan Düztaş, içini açtığında el bombasını buldu. Emniyetli bir şekilde el bombasını kaldırıma koyan Düztaş, durumu amirleri ile polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra el bombasını güvenli bir şekilde aldı. El bombasının Rus yaptığı olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.



Soruşturma sürüyor.



 



kaynak:milliyet








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