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Çöplüğe dönen evden 4 saatte 10 kamyon çöp çıkardılar

ÇÖPLÜĞE DÖNEN EVDEN 4 SAATTE 10 KAMYON ÇÖP ÇIKARDILAR

Burdur'da sokaktan topladığı eşyaları evinde biriktiren 58 yaşındaki Halim Aydın isimli vatandaşın evinden 4 saatte 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 23:00
Puan Ver : Çöplüğe Dönen Evden 4 Saatte 10 Kamyon Çöp Çıkardılar(5/10)1

Burdur'da vatandaşın yoğun koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunduğu evden 10 kamyon çöp çıktı.

EVİNDEN AĞIR KOKULAR GELDİ

İnönü Mahallesi Yeni Hamam Caddesi'nde 58 yaşındaki Halim Aydın'a ait evden ağır kokular gelmesi üzerine vatandaş belediyeye şikayet etti. Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eve girdiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.

4 SAATTE 10 KAMYON ATIK ÇIKTI

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 4 saatte evden 10 kamyonun üzerinde atık çıkardı. Aralarında karton, plastik, ayakkabı, ağaç parçaları, tedavülden kalkmış madeni paralar, giyim eşyaları ve çürümüş gıda maddelerinin bulunduğu çok sayıda atık malzeme imha edilmek üzere belediye çöplüğüne götürüldü.

"8 YILDA ÜÇ DEFA TEMİZLETTİK"

Mahalle Muhtarı Hülya Hephep, "2009 yılından bu yana muhtarlık yapıyorum. 8 yılda bu evi üçüncü defa temizlettiriyoruz. Kokudan durulmuyor. Mahalleli bıktı usandı" dedi. Ev sahibi Halim Aydın ise evdeki çöpleri hurdacılık yaptığı için biriktirdiğini ve satacağını öne sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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