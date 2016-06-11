

Copa America D Grubu'nda Arjantin, Panama karşısında sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılırken, gecenin yıldızı Lionel Messi oldu. Maça yedek kulübesinde başlayan Messi, 61. dakikada oyuna dahil olup hat-trick yapmayı başardı.







Tangocular 7. dakikada Nicolas Otamendi'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Panama'da Anibal Godoy 31. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.







ARJANTİN FARKI AÇMAKTA ZORLANDI







Karşılaşmanın 31. dakikasında 10 kişi kalan rakibi karşısında ilk yarı 1-0 sonuçlanırken, bu avantaja rağmen farkı açmakta zorlanan Arjantin'de teknik direktör Gerardo Martino, 61. dakikada Augusto Fernandez'in yerine Lionel Messi'yi oyuna dahil etti. Barcelonalı yıldızın oyuna girmesiyle adeta farklı bir kimliğe bürünen Arjantin, 68. dakikada rakip savunmanın hatasını iyi değerlendiren Messi ile farkı 2'ye çıkardı.







Bu golden 10 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Messi, şık frikik golüyle skoru 3-0'a getirdi. Ancak Panama için Messi'yi durdurmak kolay olmadı. 87. dakikada Marcos Rojo'nun pasında rakip savunmanın arkasına iyi sarkan Arjantinli yıldız maçtaki 3. golüne imza attı: 4-0







Arjantin adına son sözü 90. dakikada Sergio Agüero söyledi ve Tangocular mücadeleden 5-0 galip ayrıldı. D Grubu'ndaki 2. maçını da kazanan Arjantin 6 puanla liderliğini sürdürdü. 3 puanda kalan Panama ise averajla 3. sıraya geriledi.







ŞİLİ SON NEFESTE GÜLDÜ







D Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Şili, Bolivya'yı 2-1'le geçti. İlk yarısı golsüz biten maçın 46. dakikasında Arturo Vidal'in golüyle Şili 1-0 öne geçerken, 61. dakikada Jhasmany Campos Bolivya adına skora dengeyi getirdi: 1-1







Gruptaki ilk maçında Arjantin'e kaybeden Şili, bu karşılaşmada da galibiyet golünü bulmakta hayli zorlandı. ABD'li hakem Jair Marrufo maçın sonuna 8 dakika ilave etti. Mücadelede 90+8. dakika oynanırken, Şili atağında Alexis Sanchez'in ortaladığı top Bolivyalı Luis Gutierrez'in koluna temas edince hakem Jair Marrufo tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.







Bolivyalı futbolcuların uzun süreli itirazları kararı değiştirmezken, dakikalar 90+10'u gösterdiğinde penaltı vuruşu için topun başına Arturo Vidal geçti. Topu ve kaleciyi ayrı köşelere yollayan Vidal, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Bu golle maçı 2-1 kazanan Şili gruptaki ilk galibiyetini alırken, 3 puanla ikinci sıraya yükseldi.



