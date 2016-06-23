

Copa America 2016'da 2. finalist A Spor'da naklen yayınlanan karşılaşmada Meksika'nın ardından 2-0'lık skorla Kolombiya'yı da saf dışı bırakan Şili oldu.







ABD'de düzenlenen Copa America 2016'da çeyrek final mücadelesinde Meksika'yı 7-0 gibi tarihi bir skorla turnuvanın dışına iten Şili yarı finalde de Şikago'daki Soldier Field'da kupanın bir diğer güçlü ekibi Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Dev karşılaşma Şili'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.







ŞİLİ FİŞİ İLK YARIDA ÇEKTİ!



Juan Antonio Pizzi'nin öğrencileri A Spor naklen yayınlanan mücadelede James Rodriguez ve arkadaşlarını Charles Aranguiz'in 7. dakikada ve Jose Fuenzalida'nın 11. dakikada kaydettiği gollerle ilk yarı sonunda soyunma odasına 2-0 mağlup gönderdi. İlk yarıda atılan iki golde büyük pay sahibi olan Jose Fuenzalida ilk 45 dakikada en çok göze çarpan isim oldu.







ARJANTİN'İN FİNALDEKİ RAKİBİ ŞİLİ OLDU!



Mücadelenin ikinci yarısı ABD'deki kötü hava koşulları sebebiyle iki buçuk saat geç başlarken iki ekip de ikinci 45 dakikada ilk devreye oranla son derece etkisiz bir oyun ortaya koydu. Yağan şiddetli yağmur sebebiyle ağırlaşan zeminde iki takım da gol bulmakta zorlanınca 90 dakikalık mücadele ilk yarıdaki skorla sona erdi: 2-0. Bu sonucun ardından Arjantin'in finaldeki rakibi Şili oldu.







Şili'ye 2-0'la boyun eğen Kolombiya'da Carlos Sanchez karşılaşmanın 57. dakikasında 2. sarıdan kırmızı kart görerek takımının kupaya çeyrek finalde veda etmesinde büyük pay sahibi oldu.