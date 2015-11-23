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ÇÖP KONTEYNIRINDA KAFATASI PARÇALARI BULUNDU


ÇÖP KONTEYNIRINDA KAFATASI PARÇALARI BULUNDU
Tarih : 23 Kasım 2015, 08:53
Puan Ver : Çöp Konteynırında Kafatası Parçaları Bulundu(10/10)12


Uşak'ta Ünalan Mahallesi Müjde Sokak'ta çöp konteyneri, kamyonuna boşaltılırken görevli işçiler kamyona insan kafatası parçalarının düştüğünü görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, alanı güvenlik çemberine alarak, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı.



Ekipler, çöp kamyonunda yaptığı incelemede bir kişinin kafatası parçalarını çıkardı. Çöp kamyonunda incelemesine devam eden polis, başka kemik parçalarının olabileceğini düşünerek çöp kamyonunda saatlerce inceleme yaptı.








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