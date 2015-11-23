

Uşak'ta Ünalan Mahallesi Müjde Sokak'ta çöp konteyneri, kamyonuna boşaltılırken görevli işçiler kamyona insan kafatası parçalarının düştüğünü görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, alanı güvenlik çemberine alarak, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı.







Ekipler, çöp kamyonunda yaptığı incelemede bir kişinin kafatası parçalarını çıkardı. Çöp kamyonunda incelemesine devam eden polis, başka kemik parçalarının olabileceğini düşünerek çöp kamyonunda saatlerce inceleme yaptı.