

OLAY Şehit Kansu Küçükateş mahallesinde yaşandı. Furkan sitesinin önünde bulunan çöp konteynerında akşam vakti yanıp sönen kırmızı bir ışık gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yanıp sönen ışığın bomba olması ihtimali üzerinde durup çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Olay yeri bandıyla çevrilen çöp konteynerının kenarına kimse yaklaştırılmadı,çevre yollar trafiğe kapatıldı. Daha sonra Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünden bomba imha uzmanı istendi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı koruyucu kıyafetler giyerek çöp konteynerı üzerinde ki poşete fünye yerleştirdi. Kontrollü şekilde patlatılan poşet içerisinden oyuncak bir araba çıktı. Yanıp sönen ışık ise oyuncak arabanın ön farları olduğu görüldü. Fünye ile patlatılmasına rağmen çöp konteynerının yanından alınan oyuncak arabanın ön farlarının hala yanması ise dikkat çekti. Çöp poşetinden oyuncak çıkması üzerine ise çevrede bulunan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.







