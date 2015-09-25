

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi 3'üncü Sırma Sokak'ta meydana geldi. Mahalleye çöpleri toplamaya giden kamyon, sürücünün, geri manevra yaptığı sırada sokak üzerinde bisikletiyle oynayan 4 yaşındaki Emrah Korkmazer'i ezdi. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazanın ardından küçük çocuğun ailesi hastaneye akın etti. Çocuklarının ölüm haberini alan aile fertleri gözyaşı döktü.







Görgü tanıkları çöp kamyonundaki sürücünün cep telefonu ile konuştuğunu iddia etti. Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.